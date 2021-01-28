大安區農會做公益不落人後，28日舉辦「安農香腸送愛心」捐贈儀式，嘉惠大安等共計375個弱勢戶。（陳淑娥攝）

大安區農會做公益不落人後，28日舉辦「安農香腸送愛心」捐贈儀式，嘉惠大安等共計375個弱勢戶。（陳淑娥攝）

大安區農會做公益不落人後，28日舉辦「安農香腸送愛心」捐贈儀式，嘉惠大安等共計375個弱勢戶。（陳淑娥攝）

台中市大安區農會長期做公益不落人後，28日舉辦「安農香腸送愛心」捐贈儀式，嘉惠大安等地區，共計375戶受惠。總幹事蔡建宗指出，農會7年來已捐贈高達1.2萬包香腸給超過4000個弱勢戶，希望讓他們享受美味安農香腸，增添過節喜氣、溫馨過好年。

蔡建宗表示，本次除了嘉惠在地大安外，鄰近的大甲、清水、后里、大雅以及外縣市南投仁愛鄉等地區也受惠，共計375戶。農會已連續7年第12次舉辦送香腸公益活動，至今已捐贈高達1.2萬包，共計逾4000戶受惠，期盼各界善心人士能共襄盛舉。

大安區農會月初發起「你買，我捐公益活動」，只要購買產銷履歷「大安禮尋」肉鬆禮盒1盒，就捐出1包安農香腸做公益，獲民眾熱烈響應，半個月內即募集約1000多包安農香腸，今日於大安區公所前廣場舉辦捐贈儀式，集結各界善心人士愛心為弱勢族群溫馨送暖。

大安農會指出，這次在年前發起公益活動，結合台中市農會、仁愛鄉農會、大安區公所、大安區肉品市場、華山社會福利慈善事業基金會、台中市私立馨安啟智家園、台中市愛幼會、台中市蓮心自強服務協會、清水清濱醫院附設精神護理之家等機關團體共襄盛舉，多位善心人士更將購買的肉鬆禮盒捐出做公益。

(中時 )