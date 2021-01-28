全球汽車產業隨著大陸經濟強勁復甦，車用晶片卻鬧大缺貨，導致美日歐透過台灣政府，希望能台灣的晶圓代工廠能擴大生產，經濟部與國發會找來包括台積電、聯電、力積電以及世界先進等晶圓代工大廠，最終達成共識、3項方法，全力配合擴增車用晶片產能。但日媒警告，台積電決定以「超級急件」(super hot runs)，讓生產周期縮短，但可能排擠其他晶片產能。

據《日經亞洲評論》報導，未具名消息人士指出，台積電決定擴產車用晶片生產線，將整個周期時間縮短50%。但實際上，多數的晶圓代工廠不願輕意採取該行動，主要是半導體生產設備效能會下降，加上良率降低會增加生產成本，台積電產能本來就相當吃緊，所採取這些行動，恐怕影響台積電其他種類晶片的產能，因為這些公司通常要同意漲價才能臨時擠進產能。

根據先前消息指出，經濟部與會晶圓代工大廠達成「一個共識、三個方法」，首先會採取把生產線更優化，把100%全開產線提高至102％、103％，多出的量都給車用晶片。第二，把給車用晶片的供應率給到最高，由於各項產品的需求不同，但現在這些主要大廠至少承諾會是最高。

至於最後一點，經濟部長王美花指出，這些廠商願意將產能移至其他產品線，並與客戶協調，是否能延遲交貨，把多出來的產能轉至車用晶片。

台積電目前先進製程的大客戶包括AMD、蘋果、NVIDIA、聯發科以及高通等廠商，其中AMD有機會在今年成為7奈米製程最大客戶，蘋果有機會成為5奈米製程最大客戶。台積電面臨產能滿載，2021年資本支出上調至250億美元至280億美元，年複合成長率落在10~15%，顯示該公司在先進製程領導地位。

以車用晶片生產所用需求來看，與其使用先進製程生產，更適合使用成熟技術更符合效率，但為了擠出生產線給車用晶片，可能讓毛利率貢獻更高的產品產能受到排擠。

車用晶片生產時程大約40~50天，台積電若以超級急件處理，代表時間最多可以縮短至20~25天甚至更少。車用晶片荒的問題，也導致福斯、福特、日產以及本田汽車縮減人力，被迫減產。

(中時新聞網)