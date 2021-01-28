熱情女舞者在中社觀光花市大跳森巴舞，將鬱金香花海點綴的美不勝收。（陳淑娥攝）

台中市后里中社觀光花市從荷蘭進口30萬株鬱金香球莖，打造被歐洲人稱為「魔幻之花」的鬱金香花海，50多個品種將輪流登場至3月中旬，尤其農曆春節將是綻放最高峰，數名女舞者28日在園區大跳森巴舞，熱情邀請遊客到夢幻花園走春。

中社觀光花市今年從荷蘭進口30萬株鬱金香球莖，高達50多個品種，將園區打造成五顏六色的「魔幻之花」鬱金香花海，多名舞者大跳森巴舞炒熱氛圍，吸引許多遊客爭相拍照。

業者賴啟文指出，近日育苗期遇到數波寒流，讓蓄勢待發鬱金香花形更碩大、顏色更艷麗。春節期間在花色種類、花朵使用量上，將是整個鬱金香花季最高峰，除了最吸睛重瓣花色系外，還有黃瑪格、紅色燃點、阿巴、紫色瑪格麗塔、金黃色賽金黃、紅色的摯愛、粉紅色耶誕夢幻等。

中社花市副理陳月香表示，8公頃園區除鬱金香外，還有荷蘭進口球根花卉百合花、彩色海芋、紫色鳶尾花、西洋水仙等，再加上來自高冷地迷人花卉，有夢幻大飛燕、毛地黃、耬斗花、葉牡丹等，營造出最值得一遊的夢幻花園，歡迎遊客過年期間來走春。

業者推出按「讚」比賽已進入尾聲，只要以「中社花市鬱金香花季」為主題的人、花、景及文為內容，在影音、社群等軟體張貼，公開接受按「讚」數最高前3名，獎金分別為1萬元、5000元、3000元，4至15名每人當季賞花券10張，活動至31日截止。

中社觀光花市鬱金香花季將在農曆春節最入最高峰。（陳淑娥攝）

民眾春節可以到中社觀光花市走春，盡情暢遊在8公頃的園區。（陳淑娥攝）

民眾春節可以到中社觀光花市走春，盡情暢遊在8公頃的園區。（陳淑娥攝）

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