台東縣長饒慶鈴（前排著紅色口罩者）28日前往台東富岡巴沙哇力文健站，針對膳食所使用豬肉等肉品食材來源篩檢。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

今年元旦起中央開放含萊克多巴胺豬肉進口，為了捍衛食安，台東縣長饒慶鈴與台北市議員羅智強28日前往台東富岡巴沙哇力文健站，針對膳食所使用豬肉等肉品食材來源篩檢，共同守護食安。

疫情不減熱情！巴沙哇力文健站的爺爺、奶奶們活力十足地跳起草裙舞，饒慶鈴也忍不住技癢「參一腳」，帶著羅智強跟著長輩們一起搖擺大跳洗手舞。兩人除了針對豬肉食材進行萊克多巴胺快篩外，也不忘加強宣導防疫觀念，共同守護長輩的健康與食安。

饒慶鈴表示，台東縣學校午餐所使用的豬肉也是CAS台灣優良農產品標章肉品及國產生鮮豬肉追溯產品，美豬開放不會影響學校午餐供應既有的規範，未來將持續嚴格把關校園食安，也會不定期至文健站進行豬肉食材抽驗，捍衛台東縣民的健康。

原民處指出，因應美豬開放起進口，為確保台東縣91站部落文化健康站近3000名長者的健康，縣府日前已向各承接文化健康站的單位完成契約簽訂，明訂豬肉生鮮食材應全面採用具CAS台灣優良農產品標章、產銷履歷農產品標章或國產生鮮豬肉追溯的產品。另外，豬肉加工（再製）品應採用肉品原料來源為國產，同時於22日起至各文健站進行分批抽測，經測試後均無檢出萊克多巴胺，並一一確認文健站肉品採購內控作業，以確保站內長者食用安全。

(中時 )