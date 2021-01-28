海爾希先前有參與韓國男團BTS歌曲〈Boy With Luv〉，MV至今超過1億觀看次數。(影片/ 摘自[email protected] Hit Labels)

美國人氣女歌手海爾希（Halsey）出道7年，曾與老菸槍雙人組合作神曲〈Closer〉，近期則是和韓國男團BTS的〈Boy With Luv〉，另外她的感情生活也很精采，包括饒舌歌手G-Zazy、MGK、Yungblud和Peter Evans，目前男友是製作人Alev Aydin；今（28）日她驚喜在IG曬出一組性感孕肚照，讓大家都為曾流產3次的她感到開心。

海爾希今早在IG更新動態，寫下「Surprise」且附上幾張近況照，畫面中她上半身赤裸僅用一手遮住重點部位，下半身穿著寬鬆牛仔褲，最驚喜的是，她隆起的肚子；原來她特地拍了性感孕照，和粉絲們報喜訊，她也特地標記男友Alev Aydin，由此推測Aydin就是胎中孩子的父親。

海爾希今（28）日驚喜在IG曬出一組性感孕肚照，讓大家都為曾流產3次的她感到開心。(圖/ 摘自Halsey IG)

先前海爾希因為子宮內膜異位，曾三度流產，受訪時她也說過自己更想做一名母親而不是歌手；海爾希昔日自曝剛出道時期，有一次在舞台上演出時，下體突然大出血，但為了表演機會，她甚至包著成人尿布和服用止痛藥上台，讓許多粉絲為此都很心疼，後來她才知道自己流產。

其實海爾希在多次流產經驗，讓她有放棄「媽媽夢」的想法，直到一名醫師透露，「還是有機會生育」，讓她期待又興奮，直接打電話給家人，喜極而泣並揚言，「什麼都不重要，第3張新專輯也不重要，我只想要趕快生小孩當媽」。如今海爾希公開懷孕喜訊，讓看著她經歷多次傷新體驗的粉絲都很替她高興。

(中時新聞網)