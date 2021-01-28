大同（2371）在新經營團隊進駐後力拚轉型，加速推動馬達事業在電動車產業的運用，所開發國內第一套電動巴士動力系統，28日舉行成果發表會，大同執行副總戴豐樹表示，電動車市場是大同必走之路，馬達事業對大同太重要了，未來還會尋找策略夥伴，擴大運用於中型商用車、房車動力系統開發，也還要擴大徵才。

出身鴻海體系、曾為富士康國際控股總經理的戴豐樹，日前被任命為大同執行副總，戴豐樹指出，大同九個事部中，就有六個事業部和「電」有關，包括太陽能、電線電纜等，每個產品都已有發展50至70年的歷史，特別是馬達做得最久，現在全球各國都在推動廢氣減排，確立了電動車的發展趨勢，進入電動車市場將是大同是必走之路。

戴豐樹表示，大同能扮演的角色就是電動車零件系統的供應商，馬達事業成長對大同營收有相當的助益。

對於如何讓大同在電動車零件系統中，取得一席之地？戴豐樹指出，這項電動巴士動力系統後續將會與各個廠商洽談合作，廠商的配合、調整規格等，才能決定商業化量產的時程，未來也會在這項電動巴士動力系統的基礎上，尋找策略夥伴，擴大到中型商用車、房車。至於未來是否會和鴻海主導的MIH電動車開放平台合作？戴豐樹表示，不排除。

大同投入軟、硬、機構等設計工程師進駐工研院，與工研院團隊密切交流，共同開發電動巴士動力系統，這項最新發表的這項國產電動巴士「250kW動力系統」為國內第一套自主研發，亦是功率最大的電動車動力系統，採用馬達與驅動器整合設計，馬達最高效率達96%以上、驅動器達97%以上，可提高車輛性能與節能省電，具備高扭力、爬坡力佳的特性，適用於一般的12米電動巴士及17噸貨卡。

(工商 )