台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽大廠久陽精密（5011）28日召開法人說明會，董事長孫正強表示，久陽透過轉投資跨足環保、運輸等再生能源領域，從原本單一螺絲業務朝集團化發展，今年在鋼市回春以及各子公司業務步上軌道，營運將快速成長，蛻變為三大業務鼎足而立的集團化企業。

久陽表示，螺絲本業今年將有三大亮點，一、高價原料庫存業已去化完畢，久陽並已儲備了超過半年的低價原料，成本壓在低點，利差擴大，上半年獲利看旺；二、借力使力提升效益。集團資源整合，繼軋鋼集團內部加工後，將來有望實現原料（鋼胚）自體生產，進一步降低原料成本，提升盈利能力；三、擴大產品品項。結合榮剛公司資源，在集團內生產不銹鋼原料後，將規劃量產高值化不銹鋼扣件，在結合子公司資源整合，整體績效將大幅提升。

孫正強表示，今年子公司將進入營運爆發性成長期，可望擴大久陽集團營收規模。首先，榮福公司積極參與國內陸續招標的焚化爐整改（ROT）和BOT標案，也正與民間單位洽商焚化爐代操業務，期許成為專業的焚化爐代操公司。其次，台鋼環保積極切入環保回收業務，目前鎖定包括氧化碴、還原碴和集塵灰回收處理。第三，台鋼運輸的海空業務受惠最近缺櫃潮，獲利率顯著提升。未來除了承擔集團內部運輸需求外，也將積極開發集團外新客戶。最後，台鋼能源可利用榮福已得標焚化廠代操作專案，於廠房空間施作太陽能發電，並規劃自行設置廢棄物發電之再生能源廠，各子公司間相互配合下業績可望更進一步。

孫正強指出，子公司榮福公司創立於民國71年，初始由台灣電力公司及行政院退輔會合資成立，經營範圍包括『機電工程』、『配電工程』與『環境工程』，主要經營內容包括電廠設施維修、電廠專業設計及技術人力支援，各類管路工程、配電外線、環保等工程設計與施工、變電所興建工程及焚化爐興建與操作管理。榮福公司首戰告捷，針對台東能資源中心準備多時，對於關鍵的空氣污染防治系統及汽輪發電系統等設備，多方研究後擬妥因應方案及相關投標策略，順利於2021年1月5日一舉贏得標案，榮福公司則持續以取得更多焚化爐整改與操作管理案件為目標，扮演產業共生、循環經濟的重要關鍵角色，久陽積極布局循環經濟，成效正陸續展現，目前仍持續擴展相關事業版圖，朝向綠能、環保、循環經濟挺進。

(工商 )