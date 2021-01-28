曜越(3540)旗下水冷產品線再添Pacific V-RTX 3070 Plus(ASUS ROG)透明顯卡水冷頭和Pacific V-RTX 3080/3090 Plus(ASUS ROG)透明顯卡水冷頭兩項新產品，並已正式發售，由於PC相關需求穩定，且新品出貨逐步放量，曜越預估，今年上半年可望優於去年同期。

曜越此次推出兩款產品都是專為ASUS ROG STRIX RTX 3070顯示卡和STRIX RTX 3080/3090顯示卡所設計的RGB水冷頭，且支援TT RGB PLUS軟體；透明的設計搭配16.8萬色RGB燈效，更能為玩家的裝機帶出絕佳的視覺效果；Pacific V-RTX系列還支援華碩(2357)AURA SYNC跟微星(2377)Mystic Light Sync等5V主板RGB軟體，讓玩家能輕鬆切換燈光模式，加上高水流量設計、鏡面防鏽蝕鍍鎳純銅底座和獨特細密鰭片微流道結構，讓這兩款新品既有優秀的散熱效能，也有漂亮的外觀。

曜越去年12月合併營收為4.06億元，年成長27.02%，累計2020年合併營收為52.78億元，年成長30.07%，創下歷年新高；曜越表示，今年上半年及全年業績均可望優於去年。

(時報資訊)