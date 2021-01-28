歐洲金融監管單位正在對德意志銀行施壓，要求執行長索英(Sewing)放棄其監管的龐大的投資銀行業務，據兩名知情人士獨家對路透透露。

歐洲央行(ECB)數名官員已經與包括索英的數名德銀經理人進行討論，要求執行長應該下放對該部門的直接控制，給另外的董事成員，據參與會談的人士透露。

目前不清楚ECB上次表達「擔憂」的時間為何時，但兩名人士指出為數周，與德銀的接觸是「持續的」。

監管官員擔心索英任務太多，讓每日監管的投資銀行業務會影響德銀營運，希望索英放手給另一管理人，但保留作為CEO的最終責任。

德銀拒絕就執行長放棄對投資銀行部門的直接控制進行評論。德銀也是主要銀行少數將每日監看的投資銀行業務交給執行長擔任；多數情形是由董事會其他成員擔任該工作。

投資銀行是德銀主要獲利來源，也是銀行風險核心所在，也被視為是全球金融體系運作最關鍵處。

(時報資訊)