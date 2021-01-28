台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽(5011)多元布局進入收成期，今年在鋼市回春以及各子公司業務步上軌道，營運將快速成長，可望受惠三大業務鼎足而立，法人預估今年營收挑戰成長一倍。

久陽精密今（28）日召開法人說明會，董事長孫正強表示，久陽透過轉投資跨足環保、運輸等再生能源領域，從原本單一螺絲業務朝集團化發展，並蛻變成環保綠能企業集團；今年在鋼市回春以及各子公司業務步上軌道，營運將快速成長，蛻變為三大業務鼎足而立的集團化企業。

久陽表示，螺絲本業今年將有三大亮點，一、高價原料庫存業已去化完畢，久陽並已儲備了超過半年的低價原料，成本壓在低點，利差擴大，上半年獲利看旺；二、集團資源整合，繼軋鋼集團內部加工後，將來有望實現原料(鋼胚)自體生產，進一步降低原料成本，提升盈利能力；三、擴大產品品項。結合榮剛公司資源，在集團內生產不銹鋼原料後，將規劃量產高值化不銹鋼扣件，在結合子公司資源整合，整體績效將大幅提升。

董事長孫正強表示，今年子公司將進入營運爆發性成長期，可望擴大久陽集團營收規模。首先，榮福公司積極參與國內陸續招標的焚化爐整改(ROT)和BOT標案，也正與民間單位洽商焚化爐代操業務，期許成為專業的焚化爐代操公司。其次，台鋼環保積極切入環保回收業務，目前鎖定包括氧化碴、還原碴和集塵灰回收處理。第三，台鋼運輸的海空業務受惠最近缺櫃潮，獲利率顯著提升。未來除了承擔集團內部運輸需求外，也將積極開發集團外新客戶。最後，台鋼能源可利用榮福已得標焚化廠代操作專案，於廠房空間施作太陽能發電，並規劃自行設置廢棄物發電之再生能源廠，各子公司間相互配合下業績可望更進一步。

董事長孫正強進一步指出，子公司榮福公司針對台東能資源中心準備多時，順利於2021年1月5日一舉贏得標案，榮福公司持續以取得更多焚化爐整改與操作管理案件為目標。

目前國內焚化爐操作市場呈現三分天下局面，與其他公司不同的地方，榮福把焚化爐當做綠色能源在經營。為了增加發電效率自費把發電系統升級，此外，轉投資設立台鋼能源公司在屋頂上架設太陽能板來發電，透過資源再利用方式產生電力，再把電力導回工廠製造或是賣回給台電公司，形成「垃圾變電能」、「資源再利用」的循環經濟模式。

(時報資訊)