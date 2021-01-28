台北電玩展28日正式開展，主辦單位台北市電腦公會理事長彭双浪表示，本次以線上虛擬、線下實體展出，是全球首個採取虛實雙軌並行的大型展會，以不受時空環境的網路幫助台灣遊戲產業與玩家交流，也是今年最大的特色。彭双浪表示，在疫情之下，台北電玩展仍能順利舉辦，為全球遊戲產業注入一針強心劑。

彭双浪表示，2020年台北電玩展因為疫情關係忍痛停辦，不過台灣防疫成功，今年才能恢復舉辦，將從今天1月28日開始至31日，展出四天。是全球第一個採取虛實整合、線上線下並行的展覽方式，除了實體的電玩展還有線上電玩展展出，是今年最大的特色。

彭双浪指出，「2020年全球遊戲產值來到1593億美元，複合成長率為9.3％；其中手機遊戲獨占鰲頭，來到772億美金，複合成長率高達13.3％。由於疫情的關係，大家都宅在家，帶來遊戲產值高度成長，遊戲類股屢屢創下新高；而今年台北國際電玩展，共有來自超過30個國家，300家開發商暨遊戲公司參與線上及實體電玩展。

國內疫情近期拉警報，台北電玩展今年加強防疫，展場規劃更加大各廠商攤位間距，原可容納900個展位的展覽場地，僅規劃500個展位，以符合來場者保持社交距離之需求。同時，將嚴格實施展場內人數的容留管控機制，原展館同時段容留人數12,000人，將限縮至7,000人以下，並視情況啟動批次進出管制，降低風險。

主辦單位也表示，此次決定如期舉辦，除充分信任指揮中心對疫情的判斷和指導，也落實各級長官不要過度恐慌的呼籲，相信在指揮中心、市府的指導下，能順利舉辦完成。台北電玩展再次呼籲務必遵守防疫規範，配合觀展五步驟：實聯（名）制登錄、入場前量測體溫、自備並全程配戴口罩、手部酒精清潔、保持社交距離並排隊入場。

(工商 )