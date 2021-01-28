順達去年獲利衝八年新高 EPS7.02元 17:392021/01/28 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電池模組廠順達（3211）公布去年度自結財報，第四季EPS繳出1.51元成績單，累計全年每股盈餘7.02元，創下最近八年新高紀錄，獲利年增25.15％。 順達自結去年第四季營收52.82億元，稅後純益2.23億元，季減18.61％、年減11.15％，EPS達1.51元，累計2020年營收193.48億元，稅後純益10.35億元，年增25.15％，每股稅後純益7.02元，創下2012年以來新高紀錄。 大銀去年EPS估逾1元 精剛2020年轉虧為盈 EPS達0.41元 (工商 ) #順達 #EPS #新高紀錄 #稅後純益 #八年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》騰輝上月EPS為0.47元 今年營運樂觀 17:222021/01/28 財經 亞德客-KY去年EPS創新高 今股價意外下跌 10:292021/01/28 財經 美股慘跌 法人：台股先看月線支撐 09:572021/01/28 財經 《金融股》借券賣出占總成交量過高 中壽列注意股 07:452021/01/28 財經 特斯拉財報不如預期 概念股盤中走跌 13:032021/01/28 財經 聯電擴產 資本支出大增50％ 04:102021/01/28 財經要聞 韓面板廠 LGD上季轉盈 登4年來新高 04:102021/01/28 產業．科技 《其他股》去年轉盈每股賺0.41元 精剛今年續樂觀 17:052021/01/28 財經 國發會：去年整體公建達成率創13年新高 11:392021/01/28 政治 《電腦設備》去年EPS達7.02元 順達今年H1看俏 17:392021/01/28 財經 特斯拉最新獲利嚇壞投資人 股價盤後崩5％ 關鍵數據揭密 18:352021/01/28 財經 財經熱門新聞 一票空貨櫃急衝大陸 美180億元農產品下場慘爆 - 財經 挺防疫人員 家樂福送每人720元購物金 - 財經 - 工商 雷蒙多表態 拒將華為列黑名單 - 產業財經 - 旺報 美散戶瘋了 搶大妖股軋爆死空頭 大股東躺賺600億 - 財經 殺了5天 搶600元台積電太早？專家1句分析大驚 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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