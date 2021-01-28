電池模組廠順達（3211）公布去年度自結財報，第四季EPS繳出1.51元成績單，累計全年每股盈餘7.02元，創下最近八年新高紀錄，獲利年增25.15％。

順達自結去年第四季營收52.82億元，稅後純益2.23億元，季減18.61％、年減11.15％，EPS達1.51元，累計2020年營收193.48億元，稅後純益10.35億元，年增25.15％，每股稅後純益7.02元，創下2012年以來新高紀錄。

(工商 )