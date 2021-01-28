路竹與大湖火車站老舊，對於兩火車站的修繕問題，民進黨立委邱志偉在立法院提案要求台鐵局進行評估，台鐵評估後，已經展開大湖火車站修繕工程，而路竹火車站耐震評估未達標準，將會進行拆除重建工程，最快4年後完工。

邱志偉表示，路竹與大湖火車站都因為站體老舊、動線不佳，且聯外道路紊亂，停車亂象不斷，導致列車進站後接送民眾的車輛往往塞住聯外道路，因此在立法院提案，要求台鐵進行評估改善。

台鐵在辦理多次會勘後，針對已經使用33年的大湖站決議進行修繕工程，而已經有55年站齡的路竹站，經過高雄市文化局的現勘後，評定為「不具文化資產價值」，加上高雄市結構工程工業技師公會進行建築耐震評估確認未達耐震標準，因此決議將拆除重建。

對於路竹民眾陳情表示，由於路竹火車站東側的大社、一甲等居民眾多，火車站應該要設置跨站式設計，讓鐵軌兩側的民眾搭車都便利，台鐵下次改建路竹車站可能要再等60年，應將未來人口增長、區域發展等都一併納入考量。

台鐵高雄工務段長劉宏祥強調，路竹站目前在新建月台，東側並未有台鐵土地，如果做跨站式設計將會徵收到民地，對於站體改建將曠日廢時。

(中時 )