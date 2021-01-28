熱愛跑馬拉松的40歲陳姓男子，日前參加一場馬拉松賽事時，因賽前準備不足，跑到一半突然感覺腳不舒服，但他仍堅持完賽，未料，隔天起床感覺足跟內側刺痛，且痛感多次好轉又復發，就醫確診為足底筋膜炎，透過中西醫聯合治療，症狀獲得改善。

亞洲大學附屬醫院脊椎及疼痛治療中心、復健科醫師徐瑋璟指出，陳男跑步時肌肉不堪負荷，使得足底筋膜過度伸拉引發微小撕裂傷，且受傷後還持續跑完賽程，隔天起出現痛感，還影響到他工作、生活與日常訓練，很擔心就此斷送馬拉松生涯。

徐瑋璟強調，足底筋膜炎通常因足跟內側筋膜反覆、微小撕裂傷而造成，為解決陳男的問題，除針對疼痛部位給予藥物、中醫針灸治療，並配合復健科超音波導引的增生療法、體外震波治療等方式修復組織，幫助他後續可以繼續跑馬拉松。

徐瑋璟說，足底筋膜炎常見於工作需久站、反覆行走的民眾，尤其習慣穿堅硬鞋底的人更容易發生此症狀，近幾年因慢跑運動盛行，不少跑者因過度訓練、追求好成績，即便感到不適仍堅持繼續跑，因反覆傷害引發足底筋膜炎，這類民眾應特別留意。

亞大醫院脊椎及疼痛治療中心中醫師吳俊昌則說，足底疼痛的成因包括足部關節活動度受限制或過度、骨盆區骨性結構及附近軟組織結構失衡，中醫治療透過傷科手法引導失衡結構回正、解除足底筋膜張力，佐以針灸調節及平衡經絡氣血，多數患者都能透過保守治療獲得好轉。

(中時 )