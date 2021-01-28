韓風雙蔘栗子雞。（豆府餐飲集團提供）

農曆春節進入倒數，今年因應防疫無法出國旅遊，預計民眾返鄉與家人吃團圓飯需求增溫，豆府餐飲集團旗下「涓豆腐」品牌、泰國Somtum Der 頌丹樂餐廳看準商機，各自推出最經典道地的韓式美饌、泰國料理，以異國風美食組合優惠價吸客，全力搶攻年菜外賣市場。

涓豆腐團圓年菜集結了店內明星料理，有團圓桌上必備的「韓風雙蔘栗子雞」，特選紅蔘及花旗蔘，以台灣紅羽土雞慢火燉煮，加入營養滿分的黃金栗，雞肉鮮嫩多汁爽口，湯汁濃郁香氣十足；也有道地又美味的綜合海鮮煎餅、韓國糖醋肉、醬燒青蔥牛五花、田園醬燒飛虎魚以及大人小孩都喜歡的韓式炸雞，即日至1月31日預購，優惠組合價格2388元。

來自泰國的Somtum Der 頌丹樂餐廳，台灣首店於去年10月於微風台北車站2樓正式開幕，即日起至2月7日接受年菜預定，特別推出「年年有魚 金多蝦 超澎湃限定組合」1488元，內含金錢蝦餅佐秘梅醬（8入）、頌丹樂秘醬烤豬排、伊善酥炸鱸魚；預購外帶年菜還可以499元加購泰國勝獅啤酒1手（原價720元），前30名加購再送勝獅啤酒杯2入組。

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田園醬燒飛虎魚。（豆府餐飲集團提供）

頌丹樂秘醬烤豬排。（頌丹樂提供）

金錢蝦餅佐秘梅醬。（頌丹樂提供）

(中時 )