基隆市信義區親子館新建工程28日舉行開工動土典禮。（陳彩玲攝）

基隆市信義區親子館新建工程28日舉行開工動土典禮，規畫地上2層樓建築，斥資約2千萬元，1樓設立社區公共托育家園、2樓則為親子館，市長林右昌表示，工程計畫300個日曆天，目前預計年底完工。

基隆市政府指出，信義親子館總樓地板面積437.07平方公尺，規畫地上2層樓建物，一樓設置社區公共家園可收托幼兒，可收托12名幼兒，補充信義區幼育資源不足，未來完工後，將整合周邊市立醫院及伊甸基金會社福醫療資源，形成區域性社福服務據點。

林右昌說，信義親子館開工動土，也代表他任期屆滿前，能落實「一區一親子館」政策，兌現與市民的承諾，他指出，親子館工程總經費約2千萬元，中央補助1700萬元、市府自籌300萬元，未來裝修與設施將會持續向中央爭取經費，當作明年農曆年前，送給信義區市民的大禮，此外，也盼藉由這次工程整理市醫周邊環境，如拆除電桿、圍牆等。

社會處表示，信義區因空間受限，無法比照其他區的親子館改造舊有閒置空間，僅能透過新建方式設置，因此前期耗費相當多心力，尋覓合適用地及籌措相關資源，而這次計畫將建物融入基隆海港特色，透過船形概念，並利用嬰幼兒喜歡的積木、色彩方塊，堆疊出充滿童趣的外觀意象。

(中時 )