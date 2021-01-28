市民合資捐贈豐原國小北側葫蘆墩圳步道，14棵美麗的五葉松樹。（市議員陳清龍提供）

時值歲末寒冬，但在豐原區豐原國小校園卻傳來一陣暖意與新風采。豐原國小旁葫蘆墩圳自2018年完工後，母親之河風華再現營造水岸花都新風貌。

近日經市議員陳清龍號召與牽線下，市民詹玟書、蔡宗麟、陳秀丹、黃志倫出資，專業景觀公司負責人陳明杰負責移植，5人共同捐助五葉松樹，在豐原國小校門口北側葫蘆墩圳步道旁種下14棵五葉松，增添校園周邊風采，讓來此散步的民眾共同欣賞。

陳清龍指出，種植的五葉松樹齡約20年約5-6米高，每棵市價已達數萬元，特別從新社區移植到豐原區。五葉松極耐寒，終年常綠是非常具觀賞及綠美化景觀的樹種之一。感謝好朋友無償捐贈，尤其樹種移植到學校時也不馬虎，特別委請景觀公司專業協助，在校門口處映入眼簾的三棵，選擇整體狀態最佳的五葉松，除作為校園門面也突顯出樹態之美。

豐原國小校長周詩彥除感謝鄉親的捐贈外，也表示，「十年樹木；百年樹人」，青松與百年老校相互輝映，謝謝這群愛鄉愛土的鄉親「愛屋及烏」，疼惜豐原這塊土地之餘，更惠及豐原國小，不僅庇護這一方大地水土；未來綠樹成蔭還可觀景乘涼。

世人常祈人生願如勁松蒼柏，這排綠樹也祈願所有豐原人如「松柏長青」，不畏寒雨、冷風，越挫越堅永保蒼勁，可謂寓意甚遠。

景觀公司負責人陳明杰說，五葉松適合全日照溫暖環境，土壤必須排水良好，其價值可從軀幹、樹皮裂紋、樹形、枝態等判斷，種樹簡單，澆灌才是真功夫，目前除13棵在水岸花都人行步道旁供大家欣賞，另有1棵移植到校內，陪伴孩子成長，目前已培養在適宜環境移交學校維護管理。

選擇整體狀態最佳的五葉松作為校園門面，突顯樹態之美。（市議員陳清龍提供）

市議員陳清龍牽線下，豐原國小北側葫蘆墩圳步道，原本小棵樹種改植五葉松樹。（市議員陳清龍提供）

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