桃園醫院院內群聚事件造成醫護、病人及家屬15例確診，該院持續執行清空計畫，台南市長黃偉哲說，桃園當前消毒設備與防疫物資需求量極大，他明天下午將親自帶著消毒車、回收車與捐贈防護衣、消毒液北上，以行動表達跟桃園及醫院並肩作戰。

黃偉哲說，國際疫情依舊嚴峻，確診個案數已破1億大關，本土疫情也一度緊繃，造成國人人心惶惶，現在正是防疫關鍵期，要守住這場防疫戰，最需要的是全國人民的團結，因此，他將以實際行動與作為執行防疫工作。

他也表示，自從桃醫發生院內感染事件，各地民眾熱情協助捐贈醫院相關物資，表達力挺抗疫第一線醫護人員，讓醫護感受到暖心，鑒於本次疫情防範區域較廣，桃園市政府防疫物資儲備仍有耗盡之虞，因此，決定以行動表示支持。

台南市衛生局指出，此次將支援消毒設備與相關防疫物資及人力、物力支援，包含砲霧塔消毒車1輛（隨車含噴藥人員共2名）、消毒車1輛（隨車含噴藥人員共2名）、回收車 （隨車含助手共2名）、吳耀州帶隊官及助手1名，另也捐贈防疫物資包含防護衣2000件、600ml漂白水5000瓶、病毒崩（隨身殺菌噴霧）1000瓶。

黃偉哲說，期望透過本次物資捐贈、人力支援，協助桃園市政府度過難關，讓台南市在這波疫情盡一份心力，和台灣人民一起抗疫守護家園，守護台灣。

衛生局長許以霖提醒，國際疫情持續嚴峻，台灣防疫是否成功，有賴政府、民間攜手合作，守護國人健康；請市民務必配合政府各項防疫措施。如有新冠肺炎（COVID-19）防疫相關問題，可撥本局防疫專線06-2880180

(中時 )