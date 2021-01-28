連勝武婚宴 總統送禮 連方瑀獻唱

國民黨榮譽主席連戰的二兒子連勝武，日前被平面媒體踢爆與妻子路永佳11年婚變，疑似背著妻小與一位外型亮眼的骨感妹親暱約會，最後還一起回到女方香閨過夜。現在更傳出陰謀論，不少網友質疑把行蹤透露給狗仔的藏鏡人，說不定就是骨感妹本人，目的當然是想逼宮扶正。不過知名眼科醫師黃宥嘉昨（27日）在節目中則直言：「這個骨感妹小三，只要連戰跟連方瑀活著的一天，她什麼都別想！」

黃宥嘉昨日在《新聞挖挖哇》談論連勝武沾腥事件，她說自己以前讀北一女的時候，曾與同學在百貨公司遇過連方瑀，「我們從來沒看過她，那背影真的高挑筆挺，外交官夫人的那個樣子。我們當年小女生看到中國小姐、美女，我們倆就在後面說：『哇！那是連方瑀。』就很興奮。」

骨感妹(左)與女星賴薇如昔日合影。(取自賴薇如IG)

最讓黃宥嘉印象深刻的是，那時候的連方瑀身為一個高官夫人，對於小女生的議論大可不必回覆，但連方瑀竟然回過頭來，對她們兩個小女生揮揮手。後來長大後，她一樣在百貨公司巧遇連勝文夫婦，蔡依珊也一樣如婆婆般沒有架子，對一般人也展露親切又誠懇地微笑。

骨感妹小三扶正？美女醫生黃宥嘉要她別想了。（取自新聞挖挖哇YouTube)

所以黃宥嘉認為，以連家這樣的書香門第與政經背景，娶進門的女性也有要求，「所以我們看到不管從連方瑀、蔡依珊還有路永佳，其實我覺得她們應對都有符合家族內的期待。」

因此黃宥嘉也大膽下了一個結論，「這個骨感妹小三，只要連戰跟連方瑀活著的一天，她什麼都別想！」黃宥嘉還認為最後這位與連勝武交往3年的骨感妹，可能落了個人財兩失的下場，「因為她今天搭上的不是普通男人，而是豪門公子哥，說實在豪門公子哥在玩女人也不是玩妳一個。」直言連戰何許人，臉都被骨感妹丟光了，連家還要這個女人的話，她也覺得很奇怪。

(中時新聞網)