因應天氣變化與消費者購買煤油的需求，中油除原有六站散裝煤油供應站，新增三處供應站，包括台中市翁子站、彰化縣彰化二站及高雄市中山二路站，全台總計九站。

中油表示，因媒油具有揮發性，為確保安全，呼籲民眾切勿囤積，加蓋緊閉儲存於室溫乾燥通風良好環境，並遠離易燃物。

中油原本全台有台北市文林站與麗山街站、新北市寶橋站與二重站、桃園市龜山站與新富站等六站供應散裝煤油，因應消費者需求新增三站，有需要煤油的民眾可到全台共九站購買，省錢又環保。

(工商 )