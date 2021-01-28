中油增三散裝煤油供貨站 籲民眾勿囤積 17:542021/01/28 工商 彭暄貽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應天氣變化與消費者購買煤油的需求，中油除原有六站散裝煤油供應站，新增三處供應站，包括台中市翁子站、彰化縣彰化二站及高雄市中山二路站，全台總計九站。 中油表示，因媒油具有揮發性，為確保安全，呼籲民眾切勿囤積，加蓋緊閉儲存於室溫乾燥通風良好環境，並遠離易燃物。 中油原本全台有台北市文林站與麗山街站、新北市寶橋站與二重站、桃園市龜山站與新富站等六站供應散裝煤油，因應消費者需求新增三站，有需要煤油的民眾可到全台共九站購買，省錢又環保。 生態、能源不用二選一 環團發起搶救藻礁公投 紅包理財 國泰世華提三策略四亮點 (工商 ) #全台 #煤油 #散裝 #供應 #中油 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融》投資市場有隱憂 國泰世銀獻策 13:242021/01/28 財經 台中瘋外送 foodpanda訂單勝北市 04:102021/01/27 產業．科技 民眾現抗疫疲態 抗煞醫師籲速規畫社區篩檢站 04:102021/01/26 焦點要聞 LINE Pay農曆年活動回饋最高18％ 帶你用無現金支付過牛年 18:272021/01/26 科技 車用晶片荒 找台灣4大咖求救 韓廠爆致命傷沒人要 19:342021/01/27 財經 車用晶片荒 經長邀晶圓廠吃便當喬產能 04:102021/01/28 財經要聞 車用晶片荒 專家估下半年有解 04:102021/01/28 財經焦點 Galaxy S21系列開放優先領機 頭香星粉看準變焦性能跳槽 14:522021/01/27 科技 台灣權王－電動車夯 胡連、和大催油門 04:102021/01/27 證券．權證 《科技》三星Galaxy S21預購今取貨 銷量拚較前代增2成 13:242021/01/27 財經 不甩疫情＋打房 1數據確定全台房價「失速」 創歷史新天價 14:132021/01/28 房市新訊 財經熱門新聞 一票空貨櫃急衝大陸 美180億元農產品下場慘爆 - 財經 陸企投資逾50億建漁港 澳有意見？ 巴紐人怒嗆8字 - 要聞 殺了5天 搶600元台積電太早？專家1句分析大驚 - 財經 挺防疫人員 家樂福送每人720元購物金 - 財經 - 工商 美晶片老大變臉 沒必要砸170億追趕台積電？ 三星陷困境 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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