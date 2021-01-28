IC設計廠威盛電子（2388）、福和國中及師大科技應用與人力發展資源學系，共同合作主辦自1月25日開始為期兩天的「福和國中AI冬令營」，活動順利圓滿成功。

此次，福和國中開辦AI課程冬令營，與師大科技應用與人力發展資源學系及威盛電子產官學合作，將AI影像辨識與新住民議題結合、融合108課綱、學習AI思考模式等要素，迎接AI時代。

在課程的設計上，除了讓學生能認識何謂人工智慧、生活中的人工智慧、人工智慧學習的方法、「機器學習」外，也透過與新住民文化結合，認識福和國中大宗的新住民學生，包含緬甸、越南以及印尼的文化習俗以及文化特色。

另外在營隊中，學生要製作一個機電整合的輸送帶作品，並結合新住民文化的主題，除了去進行彩繪以及資料蒐集文化特色資料外，也要自行建立神經網路模型去辨識與主題相關物品，並用程式積木去控制輸送帶進行剔除、分類的動作。

台師大科技系張玉山教授表示：「台灣有很多的新住民家庭，透過結合新住民文化內容的AI學習，更能讓學生了解新住民文化內涵，又可以學到最新的AI技術。把AI科技的內容，結合文化融合的理解，再應用到生活情境的問題解決，非常符合新課綱的素養導向。後續將持續產官學合作的模式，發展更多AI教學模組，提供各縣市科技中心推廣AI教學。」

(工商 )