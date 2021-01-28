農曆年節將近，家家戶戶或公司行號正進行大掃除，北市勞動局長陳信瑜提醒，有外籍看護工的雇主，只能讓看護工從事相關照顧工作，切勿指派移工從事打掃等「許可外的工作」，否則將被依違反《就業服務法》處3萬至15萬元罰鍰，北市3年來已開罰282萬元，呼籲雇主務必守法。

北市勞動局統計，雇主違法「指派聘僱的外國人從事許可外工作」的案件中，2018年裁罰31件、102萬元，2019年20件、66萬元，2020年37件、114萬元，常見的案情包括，雇主指派家庭看護工到自家或親友經營的餐飲店做內外場、看護雇主其他的家庭成員、從事遛狗、接送小孩等狀況。 陳信瑜指出，我國聘僱外國人是採許可制，所以移工提供勞務的範圍，僅限於聘僱許可函的工作內容，外籍家庭看護工只能「在家庭從事被看護人的日常生活照顧相關工作」。

陳信瑜說，若雇主指派看護工打掃、照顧孩童、至店面協助經營，或是將聘僱的外籍看護工「出借」給親友打掃等「許可外工作」，不論移工是否「自願」或於「閒暇時間」幫忙，都是違反《就業服務法》第57條第3款規定「指派所聘僱的外國人從事許可以外的工作」，將被處3萬至15萬元罰鍰。

陳信瑜也提醒，若限期改善的時間內未改善，雇主還會被廢止招募許可及聘僱許可；另外雇主若非法容留「沒有個人工作許可函」的外國人從事工作，也會被依《就業服務法》第44條規定裁罰15萬至75萬元。

(工商 )