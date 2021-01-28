遊戲研發廠商傳奇網路（4994）近期將推出端遊轉手機遊戲的新作《精靈樂章－這樣的夥伴沒問題嗎》，該遊戲28日正式在台北電玩展中亮相，同時也在官方網站、iOS平台啟動事前預約，該遊戲預計將於第一季正式推出，將是推動傳奇網路首季營運表現的動能。

傳奇網路在今年台北電玩展首度亮相新手遊《精靈樂章－這樣的夥伴沒問題嗎》，另一款女性向遊戲《甜點王子2：心動奇蹟》也獲得台灣研發遊戲銀牌獎。

傳奇網路2020年稅前營業利益5.58億元，稅前損益5.52億元，稅前每股盈餘為4.99元，已是連續兩年每股盈餘站上4元。2020年全年營收32.4億元，較2019年衰退約一成。

展望第一季，傳奇網路以自製MMORPG遊戲《精靈樂章－這樣的夥伴沒問題嗎》打頭陣，該遊戲是以傳奇網路於2008年推出的《精靈樂章》端遊為基礎改製作為手機遊戲。《精靈樂章》端遊當年推出時，是帶領傳奇網路轉虧為盈的關鍵，在全球15個國家推出，遊戲上線至今12年仍在穩定營運中，目前一年仍可貢獻傳奇網路營收約1～2億元。

《精靈樂章》端遊從2008年上線開始，至今累計全球帳號數量達800萬，其中亞洲占54％、歐洲占30％、美洲占16％。12年間的成績，若直接計入當地代理商的營運成績，累計貢獻營業額達新台幣100億元。但當初《精靈樂章》端遊在海外營運為授權給當地代理商，因此不是直接認列當地營收，而是抽成收入。

傳奇網路來自海外營收比重達77％，台灣為23％，其中又以日本為最主要市場，占總營收比重57％。今年第一季推出《精靈樂章》手遊之後，下半年將陸推出國際版、日本版，穩健布局國際市場。另外還有一款代號「G2」的手遊、一款SLG類手遊，也將陸續在第二季與下半年推出。

以2021年來看，傳奇網路將推出的三款新遊戲，都將依照「台版、國際版、日版」的步調穩定推出，產品動能充足，營運動能看旺。

(工商 )