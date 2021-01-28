緯創資通（3231）與高雄市政府經濟發展局合作，藉由創新體感科技應用，開發失智衰弱症快篩與復能訓練遊戲，並透過高雄市立大同醫院臨床專業協助、自高雄場域落地初步成果，藉以驗證體感遊戲可達到快篩及復能效果，同時實現預防醫學目標。

緯創近年積極切入智慧醫療領域，自2018年起、並承接體感科技健康促進計畫，針對體感樂齡服務不斷進行優化及改善，迄今已有700多名使用者、累積超過6,000人次的使用經驗，最年長使用者為92歲。藉由鼓勵長者體驗體感遊戲互動 ，進行客觀式的失智衰弱篩檢評估與體感復能訓練，讓長者達到運動體適能效果，藉此訓練上、下肢肌力，同時結合益智遊戲，更加強大腦記憶力及認知能力。

近期體感科技健康促進計畫亦前進高雄市三民區寶安里里民活動中心及旗津醫院智齡學坊，發表推廣成果。緯創指出，針對社區長者的疾病預防與延緩失能，重點在於及早發現、進行治療，並持續復能訓練。透過使用者數據分析，體感快篩與紙本篩檢量表的評估結果具有高度相關性，在持續利用體感復能訓練後，肌力表現也有提升趨勢。

肌力的維持，不僅是預防長者罹患衰弱症的重要因子，也能降低長者跌倒的風險。透過體感科技，長者在遊戲中就可以完成篩檢評估，而能雙人進行的體感復能訓練互動模式，更可增加運動體適能的樂趣，也讓預防醫學、健康促進變得簡單又有趣。

緯創以數年來累積的醫療科技照護經驗，結合旗下緯創醫學科技資源，推出Health 365 健康照護平台，提供全方位的健康管理、照護功能，將科技結合人性、讓醫療服務更貼近生活，後續緯創亦將放眼數位健康大未來，持續為國人健康福祉貢獻一份心力。

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