2021年台北電玩展28日登場，遊戲研發大廠宇峻奧汀旗下遊戲《三國群英傳M》手遊傳捷報，獲得2020年GAME STAR台灣研發獎，並於電玩展期間同步進行線上回饋活動。此外，經典單機續作《三國群英傳8》本月12日上市發售，在Steam平台第一周拿下全球單周銷量排行第四佳績，正式宣布《三國群英傳8》登上GeForce NOW雲端遊戲平台，搶攻更多年輕族群。

台北電玩展登場，以線上平台與實體展場同時展開的模式進行，共計25國80家廠商參與線上媒合，現場活動體驗遊戲款數則為100款，較往年減半，此次以線上虛擬方式提供不同的玩樂體驗並希冀分流來展場的玩家人數。

宇峻奧汀自研的MMORPG國產手遊《三國群英傳M》為推升宇峻2020年營收、獲利的主要動能，這次在台北電玩展現場特別打造「群英客棧」，遊戲也同步推出改版、闖關抽獎、虛寶等，搶攻電玩展商機，同時也在Facebook粉絲團擴大舉辦四天線上活動。

此外，今年第一季宇峻推出三國群英傳系列正統續作《三國群英傳8》，今與和NVIDIA及台灣大哥大合作，正式登上NVIDIA GeForce NOW雲端遊戲平台，解除PC遊戲裝置的限制。宇峻表示，玩家只要在Steam上面購買《三國群英傳8》，不限裝置，不論是PC 或Mac電腦、智能電視、平板或手機等移動裝置，都可以透過GeForce NOW啟動遊戲。

(工商 )