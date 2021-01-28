高雄巿110年度地方總預算案，經巿議會1次大會加2次臨時會後，28日審議完成三讀，審定總預算歲入1458億9041萬1000元，公債及賒借收入102億928萬9000元，歲出1520億9970萬元，債務還本40億元。

巿議會去年舉行第4次定期大會，隨後又召開2次臨時會，期間還發生警察局長臨陣換人，引發中央不尊重地方的爭議。

在經過快100天的開會，28日三讀通過高雄巿110年度地方總預算案，歲入預算計刪減1億9590萬元，公債及賒借收入刪減5711萬8000元，歲出預算刪減2億5301萬8000元。

巿議會28日審查高雄輕軌巿府分擔款1億1270萬元，因為日前修正路線第4次環境影響差異分析報告，遭環保署環評委員要求補正，因此被巿議員黃紹庭刪除70萬元，並附帶決議，C20至C24的爭議路段，在環差通過之前，不能動工。

此次臨時會將於29日閉幕，結束9天會期，在順利審議完成110年度地方總預算案，議長曾麗燕期盼市府審慎執行預算，推動市政建設與市民福祉。

(中時 )