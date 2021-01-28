台北君悅酒店衝刺餐飲營收，旗下Ziga Zaga義大利餐廳由極具廚藝巧思的料理團隊精心蒐羅義國各省最吸睛的義式海陸佳餚，推出6款以街頭小吃為概念設計的開胃前菜、海味雙倍升級的義大利麵點、豪華燉飯及招牌手工比薩等，打造繽紛搶睛的食尚亮點，以高CP值的精緻美味，融入義大利當地歡樂共享的餐桌文化。

台北君悅推薦的必點開胃前菜，包括炸彈肉捲、香料烤羊肉串、油漬風乾蕃茄烘蛋、蒜香辣椒醬汁炸透抽 。「炸彈肉捲」由主廚將義式培根與台灣豬頸肉層層包覆慢火烘烤，佐以特調芥末番茄醬及醃燻史卡瑪爾扎乳酪添附辛香層次，口感飽滿紮實、脂香交融的誘人風味，肉食主義者不容錯過。

「油漬風乾蕃茄烘蛋」：烘蛋是義大利經典的家常料理，主以雞蛋為基底，使用平底鍋煎製而成的療癒系菜色。此次推出的「油漬風乾蕃茄烘蛋」以起司蛋糕為設計靈感，打入30顆特選雞蛋及菠菜、蘑菇與風乾油漬番茄，亦豪邁加入法國進口鮮奶油增加香氣，入鍋慢火煎烤成整模厚度超過5公分、可供12人享用的義式烘蛋，單點提供桌邊服務，以片取方式供應，蛋體紮實豐富、營養可口。

創「義」主菜-西西里烤春雞嚴選重約1-1.2公斤、45天的台南養殖春雞，塞以大量蔬菜及香料後以檸檬皮醃漬火烤50分鐘，賦予爽口不膩的香嫩肉質，大口吃肉的同時，更要佐以主廚獨門調製，融揉濃縮咖啡、奶酒及雞高湯熬製的「咖啡醬汁」，搭配雲林古坑咖啡豆與新鮮黑胡椒粒研磨的「咖啡胡椒」提味，堆疊豐富味覺層次，香辛適口，是道讓饕家意猶未盡的吸睛美饌。

「海味雞蛋銀絲麵」由主廚選用由雞蛋麵糰製作的Taglierini (帶狀長條義麵)，麵體較薄細，亦容易完整包覆醬料，傳統料理設計多搭配奶油或松露，此道麵點則以培根蛋起司義大利麵為概念改造，將彈口麵條拌入香氣濃郁的日本進口海膽醬，搭配鮭魚卵和肥碩的炭烤海蝦，驚豔味蕾的義麵首選。

「淡味番茄蟹肉燉飯」是米蘭的地方菜餚，Ziga Zaga廚藝團隊嚴選義大利進口，價格較一般燉飯米高出三倍的熟成米入饌，加入海鮮高湯燉煮，嚴選日本生食級甜蝦，以橄欖油、蒜頭、胡椒及九層塔醃漬備用，搭配雙面煎炙金黃的北海道生食級干貝，以香蔥與蟹肉為底，彈牙米粒包覆濃醇鮮郁的香氣精華，大啖海味飽足的饗食驚豔。

白酒蒜香綜合貝類細扁麵集結竹圍蛤蜊、澎湖海瓜子、黃金蜆與貽貝，加入大蒜、白酒大火爆炒，麵體則迸發滿盈的鮮香精華，爆棚海味讓人讚不絕口。開放式麵餃料理概念源自台式紅燒三寶牛肉麵，將牛頰、牛筋及牛肚以紅酒番茄蔬菜醬汁燉煮4小時至軟嫩味豐，搭配主廚手工揉製，夾帶巴西里、檸檬皮、蒔蘿、百里香的雙層水煮麵皮，香氣十足，品享義國米蘭的食藝美味。

(中時 )