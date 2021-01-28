亞洲小姐選拔去年邁入第32屆，吸引百位佳麗爭奇鬥艷，永平工商觀光科學生林苡晴、吳淯婷初試啼聲就一鳴驚人，年僅16歲的女孩展現大方姿態，成功躋身決賽殿堂，各自斬獲台灣區「最具明日之星」、「最佳微笑獎」2項大獎，令主辦單位跌破眼鏡，2位也透露自己有個「模特兒夢」，未來將朝時尚圈邁進。

外型甜美的林苡晴，活潑外向是她的正字標記。她笑說，踏入比賽純粹是個意外，由於早期自信心不足，只能不斷照鏡子鼓勵自己，苦練走台步、擺拍等姿態，甚至要頂著寒風搭上遊艇，就為了「最美那刻」，這也刷新她對時尚產業的想像，明白看似光鮮亮麗背後，其實有著甘苦血淚。

從小抱有選美夢的吳淯婷，回憶起比賽過程，由於決賽要求穿上旗袍、泳衣及晚禮服，考驗體態及內在自信，她強忍心魔克服緊張，靠著專注、專業的精神，展現完美笑容，甚至被賽事主席大讚「笑得很好看」，父母也為此給予高度支持，鼓勵她進入街拍界歷練，為未來的模特兒之路試水溫。

「2人能獲獎，絕非天分而已。」觀光科主任林郁芬說，賽事準備期間，她每周都要求學生苦練20小時以上，從最基本的抬頭挺胸縮小腹，到走台步、貼背等都馬虎不得，還須引導她們克服內心膽怯，才能在眾佳麗中殺出一條血路，2人努力也化作優秀成績，為校史留名，值得後輩學習。

(中時 )