全球車用晶片爆出大缺貨，許多國家向台灣求救，而經濟部及台積電也有了善意回應。美媒卻指出，除了汽車行業外，目前在雲端計算及AI等板塊，也發生了晶片缺貨的問題，車用晶片的產能要逐漸追上需求，預計是今年中左右，但要追上完整的訂單，可能花上幾個季度的時間。

美國《CNBC》報導，針對全球車用晶片大缺貨的問題，瑞士信貸股票研究部門中，負責台灣事務研究的負責人蘭迪·艾布拉姆斯（Randy Abrams）上節目表示，預計到今年年中左右，車用晶片的產能應該會逐漸追上需求，但是要追上完整的訂單，可能得等上「幾個艱難季度」。

Randy並強調，這是過去很長的時間以來，第一次看到半導體影響了汽車生產，凸顯了晶片的「戰略重要性」，也是業界未來必須面對的現實，就是現在先進晶片的製造越來越複雜，先進晶片製造商之間的競爭也在加劇，除了台積電之外，只剩下三星及英特爾等業者。

Randy也提到，除了汽車行業外，目前在雲端計算及AI等板塊，也發生了晶片缺貨的問題，報導還引述《路透》指出，台積電願意優先提供車用晶片，「如果能夠進一步提高產能的話」。

(中時新聞網)