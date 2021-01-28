疫情加速電子支付服務使用率成長，讓現金不再為王。「Visa消費者支付調查2.0」顯示，信用卡與簽帳金融卡，首度超越現金，比重達80％，成為民眾最常使用支付方式，並且65％民眾也表達偏好非現金支付。

而這現象也帶動了感應支付與電子錢包使用，相較前次調查高達7成以上成長，涵蓋食衣住行育樂醫療交通等各面向。

Visa最新研究顯示，隨著電子支付選擇百花齊放，感應支付在其中最為主流，64％民眾偏好使用感應式卡片及感應式行動支付付款。疫情的發生也帶動44％民眾更頻繁地使用電子錢包，並以手機載有電子錢包的比率提升至79％。

Visa台灣區總經理趙麗芳表示，Visa研究顯示電子支付已發生在消費者每一天的生活，並加速未來商務發展。Visa將攜手政府、銀行、商家、新創共同推動加速發展，以消費者為中心打造開放且安全的生態圈。

在非現金社會具體化上，民眾以行動支持非現金社會，64％民眾會選擇400元及以上的交易金額非現金消費，40％民眾相較過去兩年已減少攜帶現金比例，45％也預測未來一年將增加使用非現金方式付款，而促使錢包現金減少的三大要素為感應式支付（51％）、信用卡（49％）、電子票證（47％）。

在期待實現與創新場景上，近半數（46％）的消費者相信非現金社會於7年之內實現，並且針對創新應用科技與場景，消費者最期待手機APP內及網站的無縫支付體驗（66％），其次為生物識別技術支付認證（62％）、更多非現金支付方式（60％）。

此外，線上電商消費已超越線下，超過半數（54％）的消費量是在線上完成，由雜貨、美食外送位居前兩名，而這些成長預計將在疫情後持續，成為消費模式新常態。

數位金融方面，行動銀行已成為消費者最愛，71％表示有使用行動銀行APP，並且每月最少使用9次，認為可完成多元理財需求。

趙麗芳指出，Visa持續串接在台灣與其他地區的消費者和企業間、企業和企業間、以及消費者和消費者間在支付流程中的不同端點。以B2B為例，Visa將為中小企業推出數位解決方案，促進數位支付普及化。

Visa近期也與SHOPLINE、iCarry等本地電商合作，落地支援小型商家布局數位商務場景。同時，Visa台北辦公室成立創新小站，目標引進全球Visa解決方案，幫助商務夥伴應對瞬息萬變的創新場景。

(工商 )