高通技術公司宣布將擴展Snapdragon Ride平台組合。高通表示，全新安全等級系統單晶片（SoC）是專為汽車安全完整性等級D級（ASIL-D）系統所設計，能為新車評價計劃（NCAP）第一級的先進駕駛輔助系統（ADAS）和第二級的自動駕駛系統提供了使用單一系統單晶片的彈性。

同時透過先進駕駛輔助系統的系統單晶片與人工智慧（AI）加速器的組合來提升效能，最高可以支援自動駕駛系統至第四級。全新系列的系統單晶片加入Snapdragon Ride平台，是針對先進駕駛輔助系統與自動駕駛運算系統所設計，且內容仍不斷增長的全面解決方案組合。

該系列系統單晶片不僅能滿足汽車產業隨區域性電子/電氣（E/E）架構持續發展而日益增長的複雜性及運算需求，還提供了一個相同屬性的解決方案作為高速運算、電腦視覺、人工智慧和多重感測器處理的中樞，並符合最高等級的汽車安全標準—同時還透過客製化軟體的部署來提供一致性功能，滿足不同區域或領域在運算、性能和安全上的需求。

該系列系統單晶片集成的高通車對雲（Car-to-Cloud）服務的軟性庫存單位（Soft SKU）功能，為汽車製造商在升級車輛的功能與性能時提供了極大彈性，即使在車輛駛離經銷商店之後也能夠藉由無線軟體更新技術（OTA）來升級，讓消費者在整個汽車的生命週期內都能持續擁有最更新的升級和效能。

隨著最新系統單晶片的加入，Snapdragon Ride可支援一系列從安裝於汽車擋風玻璃上新車評價計劃的先進駕駛輔助系統解決方案（第一級）、到有條件自動駕駛的主動式安全（第二級/第二級+），再到全自動駕駛系統（第四級）的先進駕駛輔助系統/ 自動駕駛功能。

Snapdragon Ride平台組合是由汽車行業最先進、可擴展且高度客製化的自動駕駛 系統單晶片平台之一所組成，建立在5奈米製程技術之上，不僅支援汽車製造商和第一階供應商開發更節能、更能散熱的設計，還為客製化解決方案提供更多選擇，同時也為下一代汽車架構的演進指引方向。

Snapdragon Ride可提供不同等級的運算表現，包括以低於5瓦的功耗來為汽車安裝在擋風玻璃上的先進駕駛輔助系統鏡頭提供每秒10兆次（TOPS）的運算表現，到為全自動駕駛解決方案提供每秒超過700兆次（TOPS）以上的運算表現。自2020年推出以來，Snapdragon Ride已經大獲全球汽車製造商和第一階供應商的青睞，並採用Snapdragon Ride開發下一代車型。

Snapdragon Ride提供了一個開放式可編寫程式的設計架構，能讓汽車製造商和第一階供應商根據其對於鏡頭感知、感測訊號整合、駕駛策略、自動停車和駕駛監控等方面的不同需求客製。

為了加速先進的先進駕駛輔助系統／自動駕駛解決方案的部署，Snapdragon Ride採用多款業界領先的軟體疊層，針對視覺感知、停車和駕駛監控持續拓展其軟體生態系。該系列系統單晶片預計將為全球汽車製造商和第一階供應商提供選用基於Snapdragon Ride其中一款或多款軟體疊層組合的機會。

(工商 )