共享汽車大戰開打！和泰汽車宣布收購集團內和雲行動服務旗下iRent的品牌所有權，搭配其原有的乘車派遣平台yoxi後，等於租車、叫車都有了，和泰汽車將擁有台灣最完整的車輛共享服務，將與uber、台灣大車隊等勁敵正面對決，戰況精彩可期。

和泰車表示，全球交通服務正走向Mobility as a Service (MaaS)的發展趨勢，和泰汽車為積極響應日本豐田原廠的MaaS新策略，加上去年在疫情威脅下，和泰汽車逆勢成長，連續19年在新車銷售市揚奪冠，也讓和泰汽車啟動擴張汽車價值鏈的構想。

和泰汽車早在2014年就投入發展iRent，可以說是台灣共享交通服務的先驅，也是現行業界規模最大的自助租車服務，由集團成員和雲負責經營，屬於「自駕型共享服務」；為整合並提供對消費者最佳的移動服務，決定購入iRent品牌，由和泰汽車同時擁有iRent及yoxi兩個品牌，更加速附駕型與自駕型共享服務的整合，創造更緊密、一致的綜效，發揮品牌價值最大化，有機會成為豐田汽車MaaS服務的全球典範。

和泰汽車表示，發展MaaS的架構將從共享服務開始，再藉由數位工具整合車聯網、大數據、會員生態系等服務，提供消費者一站式的生活移動服務。

(中時 )