教學結合實務，由台東關山工商主辦為期3天2夜的「溫泉文化與休閒觀光產業實務研習營」在鹿鳴溫泉酒店熱鬧開辦。（台東鹿鳴酒店提供／蔡旻妤台東傳真）

教學結合實務，由台東關山工商主辦為期3天2夜的「溫泉文化與休閒觀光產業實務研習營」在鹿鳴溫泉酒店熱鬧開辦，由鹿鳴董事長潘貴蘭及資深員工分享度假酒店經營與管理、手沖咖啡實務、紅烏龍茶應用，以及鹿鳴知名低碳餐飲製作等，讓來自全國各地30多位高職教師參與教師大呼收穫滿滿！

第1堂課由潘貴蘭親自披掛上陣，解說如何辨識挑選優質的咖啡豆、烘焙出好的咖啡豆要掌烘焙機的溫度、風門及時間控制等，以及手工沖泡咖啡的技巧，並讓教師實際動手烘豆與手沖泡咖啡。

下午由副理潘秋琴主講溫泉與精油SPA實務，帶著教師們認識不同精油的香氣與功效，人體穴位等，關山工商教師劉淑冠說，課程紮實，內容豐富，讓教師們長知識了。

國立關山工商承辦教育部全國中等學校專業群科專任教師赴公民營機構研習課程，選擇在5星級的鹿鳴溫泉酒店舉辦研習活動，實地參訪業界經營實務，提升教學知能，也與業界做更緊密的結合。

關山工商校長王怡婷表示，因應國際疫情，旅遊觀光產業內需大增，學校特別規畫辦理旅遊觀光台東特色主題的研習，讓來自全國餐旅群教師研習增能，讓技職教育更貼近產業實務與市場現況。

潘貴蘭很重視這場研習活動，帶著飯店各領域資深幹部及員工分享經驗，潘貴蘭主講咖啡烘焙與手沖咖啡實務，管理部經理張裕宗分享度假酒店經營與管理、管理部副理周意爭談紅烏龍茶知性之旅與應用、SPA部副理潘秋琴主講溫泉與精油SPA實務、員工鄭玉桂談自然農法農園經營理念與實務，以及鹿鳴酒店日式餐廳主廚黃錦聖闡述鹿鳴酒店引以傲的低碳餐飲製作實務等課程。

(中時 )