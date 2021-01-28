BWF世界羽聯2020賽季年終總決賽第二天小組賽，昨天擊敗泰國一姐依瑟儂的泰國23歲女將李美妙，今天面對世界球后戴資穎不見之前三次交手都直落二落敗的低迷，首局逆轉勝、次局再接再厲，最終小戴17比21、11比21落敗，李美妙2勝0敗躍居分組第一並提前確定晉級四強，1勝1敗的戴資穎明天則要和戰績相同的依瑟儂爭搶四強席次，辛度（Pusarla Sindhu）則是2連敗退出爭奪四強的行列。

過去兩戰泰國公開賽李美妙最好成績是女單八強，戴資穎則是都拚戰到決賽而屈居亞軍，昨天又和印度辛度大戰三局，體力上消耗較大，首局未能拉開分差，加上自己的拿手技巧也屢被李美妙化解，技術暫停回來後就被李美妙超前，並以4分之差讓出；次局開打小戴仍陷入苦戰，中段最多曾7比17、8比18兩度落後10分，小戴最後一記掛網球，為這場歷時37分鐘的賽事寫下令寶島球迷遺憾的句點。

戴資穎所屬的B組戰況，目前僅李美妙一人2戰全勝暫居第一，而昨天落敗的依瑟儂今天21比18、21比13擊辛度，因此小戴和依瑟儂都是1勝1敗，兩人明天交手，贏家晉級四強、輸家淘汰，已經2連敗的辛度則已經確定無緣四強。

(中時 )