機捷通車後，北北桃一小時生活圈加速成形，建商也擴大桃園重劃區插旗，根據信義全球資產統計，去年桃園重劃區土地交易規模850億元，還高於新北市720億元，其中以青埔高鐵特區土地交易317億元，連續二年蟬聯土地交易規模最大的重劃區，占整體重劃區土地交易近40％，A7、小檜溪重劃區則分別以171億元、90億元，分居二、三名。

此外，桃園航空客貨運園區、八德地區區段徵收、中路地區區段徵收等重劃區也有超過40億元的土地交易量，顯示桃園在捷運路網漸成形的交通優勢及台商回流投資、使桃園成為產業重點布局城市的帶動下，不僅當地建商搶地，全國性建商也搶插旗，桃園各大重劃區已成為開發商搶地的主戰場。

信義全球資產總經理柯宏安表示，過去全國性的上市櫃建商在桃園購地規模並不大，但隨著機場捷運線通車，串起北北桃生活圈，建商開始擴大布局往台北以外的城市進軍插旗。

在商業及生活機能陸續到位下，青埔高鐵特區包括國泰人壽、興富發、宏普、亞昕、皇普等建商陸續買地，連續兩年土地交易金額都達300億以上，與五年前相比更是大幅成長，光是上市櫃公司去年就在此重劃區投入80億元購地，占青埔高鐵特區整體交易金額25％。

龜山A7重劃區則因地處鄰近大台北生活圈，鄰近華亞科學園區及中華郵政物流總部，帶來大量就業紅利，土地價格又遠低於林口新市鎮，推案普遍仍在2字頭房價對台北首購族極具吸引力，去年土地交易規模成長近160％。

小檜溪重劃區從2019年開始就有上市櫃建商進駐插旗，也成為壽險業者布局重點區域，帶動商業土地單價突破每坪百萬大關，如國泰建設以每坪103萬元買下商業區土地，看準舊商圈延伸的成熟商機。

柯宏安表示，桃園各大重劃區都有建商、壽險業者以高價搶地，未來桃園捷運路網與台北聯結更形綿密，大幅縮短北桃距離，建商在桃園追逐捷運路網布局將更為明顯。

(工商 )