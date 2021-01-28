林芳如赴法讀語言學校期間，飽覽歐洲美景，留下不少美麗倩影。（林芳如提供／巫靜婷苗栗傳真）

林芳如赴法讀語言學校期間，飽覽歐洲美景，留下不少美麗倩影。（林芳如提供／巫靜婷苗栗傳真）

林芳如（左二）於美式餐廳負責研發、行銷產品，未來若順利赴法完成學業，餐廳將交由手足繼續經營，圖為她與妹妹（右二）及藝人合照。（林芳如提供／巫靜婷苗栗傳真）

林芳如在鄰近大湖酒莊的台3線旁經營美式餐廳「3號公路」，裝潢設計有濃濃美式風情。（巫靜婷攝）

林芳如參考國外食譜，研發出在法國看見卻沒吃到的「起士熔岩花生堡」，口感豐富，深受顧客喜愛。（巫靜婷攝）

苗栗大湖是草莓故鄉也是林芳如的家，去年初她從法國返台，原過完春節就要返法讀研究所，但國際爆發疫情，徹底打亂人生規畫，「疫」外歸國的她不放棄求學夢想，她決定邊自修、邊創業，去年底在純樸農村開了別具特色的美式餐廳，她說「吃東西要享受，就像在巴黎生活。」

林芳如面容姣好、個性活潑，負責研發、行銷餐廳產品，工作起來俐落不馬虎，不禁讓人好奇年輕女孩為何願意投資近200萬元，在台3線旁開設獨樹一格的美式餐廳，鮮少人知其實林芳如可是幸運逃過2次染疫危機，開餐廳雖脫離原本計畫，卻也換種方式圓了出國夢。

林芳如為了到法國學習「奢侈品營銷」，大學先飛往大陸，就讀法國學校附設上海分校3年後，前往法國巴黎讀語言學校，準備1年多，原本應在去年考研究所，成為正式研究生，卻因疫情爆發，去年初她返鄉過年後，至今無法回法國完成學業。

林芳如剛好在台灣出現首例境外移入案後2天回來，當時尚未實施14天居家隔離，她說，那時巴黎還沒爆發疫情，也因法國人認為只有病重的人才要戴口罩，所以飛機落地後，她看見滿機場的人都戴口罩，心中萬分衝擊，直到接機的朋友說「欸妳從國外回來的很可怕」，才開始了解疫情嚴重性。

她說，回台後半個多月，世界各地爆發疫情，巴黎也爆發了，上海尤其嚴重，當她得知同期在法國讀書大陸朋友回大陸後疑似染疫，不禁捏了一把冷汗，不敢與他聯絡，只能安慰自己「沒消息就是好消息」，回台1年來，大家得知她2次逃離疫區，及時回到最安全的地方，「都說我很幸運」。

林芳如表示，現在出不了國，但她不放棄赴法讀書，平常在家除了自修就是看美劇，去年8月生日時萌起想開美式餐廳，把想出國的心情全融入餐廳設計，也因為想念法國食物，許多原物料從法國進口，例如蘋果酒、巧克力熔岩蛋糕等，讓餐廳不僅有美式風情，也有法式感受。

她最推薦「起士熔岩花生堡」，這道產品是她在法國的口袋名單，她原本想回巴黎就要去吃，但至今仍無緣品嘗，只好透過產品行銷介紹模擬做法，產品成功滿足饕客味蕾，1天可熱銷30至50個，麵包精挑細選，肉排是手打牛，疊加洋蔥圈，多汁又有脆脆口感，特製花生醬有焦糖味，她堅持餐點品質，做每件事都是享受。

(中時 )