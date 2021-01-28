台中捷運帶動軌道經濟及重大公共建設題材，台中的剛性需求依然強勁。（盧金足攝）

台中人口紅利多，僅次於新北市的第二大都市，2020年預售推案一舉衝破3000億元。（盧金足攝）

全國商總主席、鄉林集團董事長賴正鎰28日表示，雖受疫情起伏與政府急打炒房，購屋族短暫觀望等影響，但台商資金台與低利因素，加上若三月起可施打新冠疫苗，全球經濟可望趨穩，他預估台中市牛年推案量可能縮減10％，約2700億元，呈「價穩、量微縮」格局，仍看好房地產還有三到五年榮景。

賴正鎰説，中美貿易戰及疫情未歇，各方避險資金湧入台灣，台幣持續升值，內資與外資活水挹注台灣，讓台灣股市及房市呈現多頭。

依財政部統計，去年土增稅連續四個月單月突破100億元，12月單月、全年土增稅雙雙創下2016年房地合一稅上路以來新高。

值得一提的是，全年契稅創24年以來新高，去年全年土增稅1133億元，年增12％，全年土增稅增長的前3名，依序是桃園市、新北市、台中市；契稅增加的前3名則是台中市、台北市及桃園市。

「中部是台商大本營，受惠台商回游資金，海外經商企業家返台」，賴正鎰強調，投資與置產需求升高，中科產能持續擴張吸納就業人口移居，捷運帶動軌道經濟及重大公共建設題材，短期買盤受打炒房影響暫縮手，台中的剛性需求依然強勁。

賴正鎰分析大台中房市趨勢，去年有台中捷運完工將通車議題，加上新興重劃區土地多，吸引許多北部建商南下台中推案，建築業界百花齊放。

賴正鎰說，鄉林建設去年繼台中「鄉林天韻」完工交屋之後，11月新購入彰化縣員林市新生路的土地，基地面積1460坪，位於員林市商業最繁榮核心蛋黃區，緊鄰員林車站與員林基督教醫院，生活機能完善，是鄉林首度跨區到台中以南的縣市推案。

「員林地區藏富於民」，賴正鎰說，預計規劃21樓的高層大樓地標式住宅、中小坪數南彰化輕豪宅產品，將成為員林市區最高的地標新大樓，估計全案總銷為21億元，預定在今年6月以後推出。

台中人口紅利多，僅次於新北市的第二大都市，2020年預售推案衝破3000億元，創2016年房地合一稅實施以來新高，房市大爆發領軍全台。

外地建商看好台中房市前景大手筆購地地，房價基期也比台北市及新北市低，就業機會多人口增加、推案戶數高漲，台中2字頭房價只在蛋白與蛋殼區尋覓。

(中時 )