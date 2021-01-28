三光米董事長林肇榮（右）不只賣米，也很會種好米，今年榮獲農委會第32屆全國模範農民殊榮，接受行政院長蘇貞昌頒獎表揚。（林肇榮提供／謝瓊雲彰化傳真）

林肇榮為了說服二水鄉農民改變慣行農法，親自下田種了一塊示範稻田，採用IPM栽培模式，農法更友善安全，以科學化管理就能輕鬆達到預期生產收益，成功證明「種田是一件輕鬆快樂的事情」，也一舉獲獎成為董事長級的稻米達人。（林肇榮提供／謝瓊雲彰化傳真）

為了賣好米，米廠董事長親自種田示範給農民看！彰化二水三光米積極輔導契作稻農採用友善耕種，前年榮獲農委會首屆永續善農獎，董事長林肇榮親力親為示範種田，不只成功說服農民們改變慣行農法，更在全國許多優秀農民中脫穎而出，一舉榮獲第32屆全國模範農民。

二水三光米已創立一甲子，最早是在苗栗南庄的一家碾米廠，第三代、48歲林肇榮接班後，為了生產友善土地且品質優良的稻米，來到濁水溪上游的二水鄉開設米廠，與在地農民契作種植台農82號米。

林肇榮透過一條龍的生產機制，從育苗、插秧到收割、設置田間氣象站及葉綠素測定儀等設備，全面化導入科學管理，有效提升栽種質量與產量；甚至自己親自種了一塊示範稻田，以身作則證明種田是一件輕鬆、快樂的事情，3年多來已吸引近百人、200公頃農田加入契作，收益獲得保障。

他導入科學化的作物有害生物綜合管理模式（簡稱IPM栽培模式），從抗病蟲種原、健康種苗到田間管理，都進行管控，並落實產銷履歷。為了嚴守稻米的品質，還設置專業檢驗室，在收成前採樣進行農藥殘留檢測，落實食安理念，再經由儀器鑑定，判別穀粒的含水量、色澤外觀，及食味值等，準確做到稻米的分級入倉，最後經由高端的精米設備，層層產出優質的米粒，一條龍式的生產流程，讓他獲得模範農民肯定，本屆全國僅12位農民獲獎。

林肇榮表示，作物管理得健康、長出來的米自然就健康，IPM農法比有機栽培更容易推廣，尤其稻作只要透過預防措施跟栽培調整，就能達到整合管理的功效。他也強調，非常歡迎大家來三光米觀摩交流，一起提升台灣農業、推廣食米文化，讓台灣的優質稻米，在國際市場找到出路。

(中時 )