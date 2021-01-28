農曆春節連假將近，不少民眾規畫在春節連假出門走走，北市春節期間將實施3階段交管，交大將啟動快打機動隊隨時待命。（吳康瑋攝）

農曆春節連假將近，不少民眾規畫在春節連假出門走走，北市春節期間將實施3階段交管，交大將啟動快打機動隊隨時待命。（吳康瑋攝）

農曆春節連假將近，不少民眾規畫在春節連假出門走走，北市春節期間將實施3階段交管，交大將啟動快打機動隊隨時待命。（吳康瑋攝）

農曆春節連假將近，不少民眾規畫在春節連假出門走走，北市春節期間將實施3階段交管，交大將啟動快打機動隊隨時待命。（吳康瑋攝）

農曆春節連假將近，家家戶戶陸續開始採買年貨，不少民眾規畫在春節連假出門走走，北市交通局科長葉志宏透露，市場商圈、景點與轉運站即日起至16日，啟動3階段交通管制，除調漲信義商圈4處公有停車費率、機動加密大眾運輸班次、全面禁止道路挖掘施工，交大則啟動快打機動隊，加強巡邏、掌握路況，減少道路障礙、降低交通衝擊。

葉志宏指出，北市各大商圈、市場、觀光景點、廟宇、巴士轉運站、交流道、台北車站等周邊交通號誌於春節期間施行交通異動，除取消調撥車道，也加派人力隨時監控路況，機動調整號誌，此外，信義商圈4處公營停車場費率調漲，改為1小時60元，若各大停車場滿位後，警方將驅離欲排隊入場停車的車輛，以免占用車道。

公運處科長張元榜透露，原本平日發車、假日停駛的公車路線，在除夕、初一將維持停駛，並將初二到初五發車之班次減半，另外捷運紅、藍、棕、綠、橘線，沿線接駁公車，則會以假日發車班距的一半來出車，且各風景區週邊加派短程接駁公車，讓民眾免費搭乘。

北市交大強調，過年期間開車上路，最怕遇到車禍塞在路上動彈不得或是車輛故障，交大為確保交通順暢，將加強違停取締保持路口淨空，並啟動「交通快打機動隊」，民眾若遇到交通事故、拋錨車等狀況，機動隊將立即馳赴，替事故車輛定位及排除狀況，協助用路人安全。

(中時 )