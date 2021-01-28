驚險瞬間影片曝 高雄舊今日戲院外牆倒塌砸車 波及住戶驚魂（中視新聞）

這起建築物倒塌事件現場，就在舊今日戲院建築物後方的同愛街35巷內。下午4時20分左右，已經歇業的今日戲院建築物外牆，瞬間倒塌夾帶磚石混凝土，掉落地面，塵土飛揚。巷子內的2輛汽車、多輛機車都被砸受損，還好坍塌瞬間，並沒有民眾經過巷道內。

高雄市消防局獲報後，派員趕抵現場，立即展開清查，在被土牆坍塌波及的透天厝內，救出一名受困老翁，無生命危險。至於，倒塌原因是建物老舊，或是受到地震影響，還有待調查釐清。

驚險瞬間影片曝 高雄舊今日戲院外牆倒塌砸車 波及住戶驚魂（柯宗緯翻攝）

(中時新聞網)