驚險瞬間影片曝 高雄舊今日戲院外牆倒塌砸車 波及住戶驚魂 18:222021/01/28 中時新聞網 陳泳溙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 驚險瞬間影片曝 高雄舊今日戲院外牆倒塌砸車 波及住戶驚魂（中視新聞） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 驚險瞬間影片曝 高雄舊今日戲院外牆倒塌砸車 波及住戶驚魂（中視新聞） 訂閱影音： 中時新聞網 這起建築物倒塌事件現場，就在舊今日戲院建築物後方的同愛街35巷內。下午4時20分左右，已經歇業的今日戲院建築物外牆，瞬間倒塌夾帶磚石混凝土，掉落地面，塵土飛揚。巷子內的2輛汽車、多輛機車都被砸受損，還好坍塌瞬間，並沒有民眾經過巷道內。 高雄市消防局獲報後，派員趕抵現場，立即展開清查，在被土牆坍塌波及的透天厝內，救出一名受困老翁，無生命危險。至於，倒塌原因是建物老舊，或是受到地震影響，還有待調查釐清。 驚險瞬間影片曝 高雄舊今日戲院外牆倒塌砸車 波及住戶驚魂（柯宗緯翻攝） 上海公車閃小黃急剎 女乘客噴飛2公尺重摔慘死 畫面驚悚 驚悚直擊 國道突飛奪命斧頭 凌空甩3秒砸爛擋風玻璃 (中時新聞網) #今日戲院 #倒塌 #建築物 #現場 #瞬間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恐怖影片曝光 夜市火舞秀失手 火球瞬間飛出險砸嬰兒車 22:042021/01/26 社會 疑大雪致視線不佳 日本高速公路車禍10傷1昏迷 16:012021/01/19 國際 驚險影片曝光 砂石車誇張逼車險捲走騎士 網轟：根本殺人 11:502021/01/26 社會 台東小客車衝進排水溝起火 駕駛逃出無礙 09:202021/01/15 社會 禍從天降 小吃部玻璃熱漲冷縮突爆裂砸中轎車受損 11:412021/01/22 社會 屋齡逾半世紀 今日戲院外牆坍塌 21名鄰人緊急安置飯店 19:452021/01/28 社會 水中巨魚瞬間甩尾秒斷人骨 動物園保育員入池超驚險 12:112021/01/16 搜奇 正妹尖叫衝出浴室 電熱水器噴火竄黑煙 火才撲滅竟又二度發爐 19:042021/01/26 社會 苗市中山路傳火警煙霧瀰漫 老婦受困2樓攀梯逃生 13:532021/01/17 社會 歐漢聲曝驚險瞬間 「第一次聽到坤達尖叫聲」 12:342021/01/21 娛樂 高雄連2震 舊今日戲院建築物外牆倒塌 警消急搜救 17:222021/01/28 社會 社會熱門新聞 【扁案大咖】滯美12年 陳水扁親信黃芳彥驚傳身亡 車內發現安眠藥 - 社會 【扁案大咖】黃芳彥在美酗酒奢華 傳獨生子黃昱霖看不慣父子決裂 - 社會 【扁案大咖】通緝到2034年 黃芳彥客死美國 涉扁洗錢案檢方恐不起訴 - 社會 伴郎喝醉上錯床 聽呻吟聲驚：不小心騎到朋友妻 - 社會 全國高階警職49人大調動 六都23名分局長換血 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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