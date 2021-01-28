雲林縣長張麗善（右三）鼓勵民眾食安搭配藥膳，一起養生抗疫。（張朝欣攝）

春節將屆，雲林縣政府為讓民眾吃出美味與健康，28日舉辦「健康上場、食來運轉」活動，推出雲林良品年貨宅配服務，強調民眾上網購買年貨，可減少出門防疫；另外也與中藥商聯手，鼓勵民眾以安心食材搭配藥膳，一起來養生增加免疫力抗疫。

雲林縣政府嚴選在地優質畜禽產品、年菜及禮盒等年貨，28日於縣府親民大廳舉行推廣記者會，媒合轄內10間優質畜產品店家，推出「年節宅配限定折扣」，從本月29日起至2月6日，只要到官網購買或宅配訂購，都能享有優惠價。

張麗善表示，雲林縣不只是台灣糧倉，也是最大蔬果與畜產中心，面對萊克多巴胺瘦肉精豬肉威脅，消費者在食材選購產生很大的疑慮，雲林縣有必要推出最安全、健康的豬肉與其他畜產品，由雲林所出產的香腸、貢丸、滷肉等各類加工品，絕對零瘦肉精。

張麗善說，2020年誠品市集調味品類銷售冠軍「幸福傳遞滷肉調理包」，所選用的食材就是雲林縣台全牧場所生產的零瘦肉精豬肉，不僅國內熱銷，在香港、新加坡也大受歡迎，希望未來有更多外貿公司與雲林在地產品媒合，讓海外消費者也能享用雲林優質安心的好味道。

另外，雲林縣政府為幫助民眾增加免疫力，與雲林縣中藥商業同業公會合作，舉辦「食安心、過好年、藥膳養生揪你來」，除行銷雲林零瘦肉精豬肉，也建議民眾配合藥膳包養生抗疫，現場由中藥師示範烹煮四物排骨等藥膳料理，養生又可增加免疫力抗疫。

(中時 )