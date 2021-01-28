公視迷你劇集《大債時代》本週六將播精彩大結局，李霈瑜（大霈）所飾演的詠晴為了補上母親美珍投資欠下的缺口，每天更變本加厲地兼差工作，母女關係也逐漸降到冰點，李霈瑜表示拍攝與母親潘麗麗爭吵片段，收到導演廖士涵指令放膽去罵，直言：「雖然不孝，但罵得蠻過癮的！」

其實李霈瑜一開始不太敢用太兇的口氣對潘麗麗，即便潘麗麗告訴她「你就直接來沒關係！」，導演廖士涵跟她分享，其實一般人在家裡跟父母吵架的樣子也都是蠻難看的，這個難看就是要真實地呈現出來。李霈瑜笑說「聽到導演這樣的指令，自己真的放膽去罵了，雖然感覺蠻不孝，但是真的會進入情緒罵得太投入！」

李霈瑜說，自己在現實生活中，容易因為環保議題跟媽媽爭吵，「以前媽媽習慣拿塑膠袋，可是後來媽媽很棒，有改變，開始會自備帶購物袋出門。」在溝通過程中，起初用責備、壓力的方式，後來發現用「愛」才是解決之道，好好地講就可以。

林柏宏劇中角色楊大器渴望功成名就，但開發AI咖啡機的創業計劃一波三折，卻都不敢跟父親坦白真實狀況，在本周播出集數中，發現原來父親一直在默默支持他的追夢計畫，這種不善言辭的親子關係引起不少人的共鳴。林柏宏分享，家人一開始不了解他拍戲，後來願意一起理解，爸媽更關注、反覆看他的戲，跟朋友分享感想，認為「工作上獲得家人支持很重要」。

劇中林柏宏和金曲歌王黃連煜飾演父子，在拍片現場不討論戲劇，反而做音樂交流。黃連煜曾經三度榮獲金曲獎最佳客語專輯獎、兩度獲得最佳客語歌手獎殊榮。林柏宏讚黃連煜很健談，演戲也很自在，「他也聽過青虫樂團的歌，現場我會放我的歌給他聽」。

李霈瑜與母親潘麗麗因買房想法不合而發生爭吵。（公視提供）

林柏宏劇中與金曲歌王黃連煜飾演父子。（公視提供）

金曲歌王黃連煜演出《大債時代》。（公視提供）

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