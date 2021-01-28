一名男子為了提高中獎機率，特別在分兩次結帳，不過對獎時卻讓他欲哭無淚。(圖摘自爆廢公社二館)

本月25日統一發票剛開出最新一期獎項，不少民眾紛紛拿出發票對獎，期望成為下個百萬獎金得主。有一名男子為了提高中獎機率，特別分兩次結帳，不過對獎時卻讓他欲哭無淚。網一看結果直呼，「這是命啊！」

統一發票109年11-12月份獎號近日開出，原PO在臉書「爆廢公社二館」上表示，他為了提高中獎機率，特別在分2次結帳，但開獎結果差點讓他崩潰。原PO貼出一張圖，上面有3張發票，末3碼分別為「817、819、821」，然而對照一旁的本期中講號碼，卻是「820」。

眼看兩張發票都只差一號，就能對中200元，原PO直呼，「唉.....太可惡了，我還特地買兩次分開結帳。」對此，網友表示，「沒那個命」、「一種財神爺就是不讓你中的feel」、「命中註定跳過你」、「就是愛懲罰你這種小額發票」。

網友認為，對獎就是講究運氣，真的別貪小便宜洗發票，不如用載具存雲端，還有多的中獎機會。網友表示，「事實證明，該是你的就是你的」、「不會中就是不會中，分幾次都一樣！」、「人算不如天算」。

(中時新聞網)