一名30多歲游姓男子在澳洲打工發生意外嚴重受傷，有癱瘓之虞。外交部今天說，已連繫家屬及醫院；駐墨爾本辦事處將結合僑界資源，持續給予當事人及家屬必要支援。

外交部發言人歐江安說，在澳洲度假打工的游姓男子9日在澳洲摩寧頓（Mornington）海灘發生意外、頸椎受傷，被緊急送醫治療。駐墨爾本辦事處接獲通知後，立即與當地醫院聯絡、瞭解情形，並指派人員前往探視。亞太司司長曾瑞利已與男子家屬連繫，轉達政府關心，並對醫治情況進行瞭解，持續提供必要協助。

歐江安表示，駐處也協調墨爾本當地熱心僑界人士發起募款，希望能減輕當事人的醫療負擔。駐墨爾本辦事處將結合僑界資源，持續給予當事人及家屬必要支援。外交部也呼籲善心人士響應捐款。

外交部再次呼籲民眾旅外務必提高警覺、注意自身安全。外交部建議打工度假投保旅行平安險及醫療險。民眾若遇緊急事故，可第一時間聯絡駐外館處、當地警方或撥打外交部緊急聯絡電話求助。（編輯：林興盟）1100128

(中央社)