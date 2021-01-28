疫情影響詐欺案增加，雲林縣警察局農曆年前掃蕩10餘詐欺集團。（雲林縣警察局提供／張朝欣雲林傳真）

民眾因疫情影響在家時間增多，頻繁透過電腦與手機接收各種訊息，導致詐騙案件增加，雲林縣警察局因此自本月18日起執行「打擊詐欺專案行動」，至今共破獲詐欺集團12件，逮捕詐欺犯嫌110人，查扣價值高達1500餘萬元的不法所得，有效打擊詐欺集團氣焰。

疫情衍生社會問題！部分行業人員因疫情衝擊，薪資、收入大幅縮減，加上銀行降息等經濟因素影響，透過網路借貸或投資的民眾日益增加，以致於「假投資」、「假借貸」等詐騙案件驟升。

縣警局表示，詐欺集團的手法主要是利用各種社群軟體，先盜用網美、網帥照片吸引被害人，等到稍加認識後，再誆稱於投資平台或網路博弈獲得暴利，誘騙被害人掉入圈套。

詐欺集團常在假系統內顯示獲利假象，或將損失歸咎於被害人未依指令操作導致系統出錯，藉此誘騙投入更多資金，等到被害人欲了結獲利，再以各種要求或限制拒絕出金，甚至直接關閉假平台，被害人始知受騙上當。

縣警局指出，此次「打擊詐欺專案行動」成果豐碩，共偵破詐欺集團12件，查獲詐欺犯嫌110人、查扣土地1筆、房屋1棟、車子6輛，不法所得經換算高達1529餘萬元，有效打擊詐欺集團氣焰，令其不敢輕舉妄動。

縣警局長朱宗泰說明，詐欺犯嫌常迎合時事話題創造各種詐騙話術，讓被害人降低心防，再運用各種手法騙取血汗錢，警局除全面查緝詐欺集團外，也深入追查贓款流向、加強查扣不法所得，藉由阻斷金脈令其瓦解。

(中時 )