長榮航空飛行學院擁有7架 DA-40單引擎飛機、1架 DA-20單引擎飛機、1架 DA-42雙引擎飛機及FAA Level 5 DA-40訓練模擬機，並具有美國聯邦航空總署核發認證 FAA Part 141飛行學校、FAA Part 135維修廠及 Diamond Aircraft 維修中心 。（長榮航空提供）

長榮航空飛行學院2021年度自費學員開始招生，即日起開始接受網路報名，每梯次為6名，預計共招收18位學員，額滿為止。雖然學院位於美國加州沙加緬度Mather機場，但因應新冠疫情嚴格落實防疫，至今也維持全校師生零確診紀錄。

長榮航空飛行學院位於美國加州沙加緬度Mather機場，空域廣闊適合初學者學習飛行，學院已陸續新建完成1萬8000平方英呎訓練中心及1萬6000平方英呎飛機維修棚廠。現擁有7架DA-40單引擎飛機、1架DA-20單引擎飛機、1架DA-42雙引擎飛機及FAA Level 5 DA-40訓練模擬機，以及20名專業飛行教官，現已具有美國聯邦航空總署核發認證 FAA Part 141飛行學校、FAA Part 135維修廠及Diamond Aircraft 維修中心。

長榮航空飛行學院校長朱戈表示，2012年12月成立至今，已完訓長榮航空培訓飛行員281名，2019年開始招收少數自費學員，初期僅開放6個名額，依學校逐年增加的訓練能量，今年招收自費學員增加為18個名額。

初次抵達學院之學生也必須先於宿舍進行14日的自我居家檢疫，同時針對飛機及各項設備落實每次使用後的完整消毒作業。至今維持全校師生「零確診」的紀錄，讓學校訓練及運作皆能在疫情期間持續進行，2020年度學校完成的訓練時數不但未受影響，並且較前一年成長10.2％。

長榮航空飛行學院以安全為優先考量，並有效管理訓練資源，提供最優質飛行訓練，每年僅開放有限自費名額，今年開課日期分別為3月15日、6月14日、9月13日，歡迎有志從事民航飛行，或是業餘喜愛翱翔天際的朋友，前來學習飛行。

(中時 )