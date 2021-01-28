行政政院拒絕核定各縣市政府及議會訂定萊劑零檢出的食安自治條例，新北議會國民黨團今宣布將提出釋憲案，由議會聲請釋憲。國民黨政策會政研部主任陳俊安指出， 除了新北市議會外，台北市議會、嘉義市府會也已經決議將會提出釋憲，其他縣市政府正陸續評估中，國民黨後續將協助地方議會、縣市政府共同擬定釋憲方針，向民進黨政府表達人民的訴求。

陳俊安說，依照釋字第738號釋憲文，地方政府本來就可以因地制宜，擬定比中央政府更嚴的措施，來為人民把關，過去有多個案例，行政院不能把自己當成大法官，逕自做出解釋。

他指出，目前除了新北市議會國民黨團將提案且可望在議會通過之外，台北市議會、嘉義市政府及市議會也已經決議將提出釋憲，其他縣市政府也正陸續評估釋憲的可能。站在黨中央的立場，反對開放瘦肉精豬肉進口是不變的主張，對於行政院蠻橫的削弱地方政府的自治權不以為然，後續將協助地方議會、縣市政府共同擬定釋憲方針，向民進黨政府表達人民的訴求。

此外，國民黨主席江啟臣昨宣布雙公投連署都各逾31萬份，超逾第二階段連署的28萬法定門檻，將繼續衝刺連署，並以農曆年前取得50萬份連署書作為目標。

據悉，國民黨原訂3月上旬為連署截止日，因連署遠比預期熱烈，因此希望提早在農曆年前達標。黨中央也將配合革實院長羅智強「公投連署，縱騎台灣」返抵台北的行程，本周六 (30日)上午9時在北市新東街草埔市場進行公投連署宣講，前總統馬英九、江啟臣都與會，江將陪羅從市場騎回國民黨中央黨部。

(中時 )