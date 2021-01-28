犯罪被害人保護協會與台灣高檢察署共同舉辦「建構友善的犯罪被害補償審議機制」研習會，邀請全國各級檢察署承辦犯罪被害補償審議或覆議業務的檢察官等承辦人員，及協助被害人申請程序的犯保協會人員等共120餘人參加，會中分享經辦心得，為被害人建構一個友善的環境。

法務部長蔡清祥致詞表示，為保障被害人的權益，法務部決心將1998年就訂定的《犯罪被害人保護法》進行大幅度修正，更貼近實務上的需求。董事長邢泰釗也說明這是首度將補償審議的承辦人員一起觀摩交流，期盼在此次研習會後，讓審議過程能更具有同理心。

研習會報告人之一，台中地檢署曾耀賢檢察事務官，分享自己在承辦犯保業務初期也受到許多挫折，但在不斷學習與修正後，他會留下自己的聯絡方式給被害人，當被害人有問題時可以直接來電詢問並獲取正確的資訊，不僅可以降低被害人在等待審議過程的焦慮不安，更可提升對進度過程的掌握。高檢署主任檢察官朱兆民也在綜合座談時，主動分享審議案件的經驗，讓彼此都能更加瞭解對方的立場與所遇到的困難。

與會的立法委員王婉諭，也以自身及其他被害人的實際經驗提供多項意見。

研討會也特別規劃「創傷知情實務的基本認知」課程，安排諮商心理師黃乙白分享，並邀請與會審議人員上台模擬被害人的角色，體驗被害人在審議過程中的感受，透過演練以顯示創傷知情與同理心的重要；會中法務部保護司副司長林嚞慧向大家說明「犯罪被害補償金審議實務及改革方向」，一起攜手合作來為被害人建構一個友善的環境。

(中時 )