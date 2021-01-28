目前世界上大多數地區正處於某種形式的閉鎖狀態，但智慧手機的銷售已率先反彈，未來需求將持續增長。圖為iPhone12上市帶動智慧手機需求反彈。（圖／顏謙隆攝）

全球各家手機大廠陸續發布2020年第4季財報，據協力廠商資料調查公司(IDC)所公佈各手機廠商的季出貨量與全年出貨量顯示，第4季度蘋果手機因新發佈iPhone 12系列重返智慧手機第1，華為回落至第5，小米第3，OPPO第4；2020年全年手機出貨量三星依然是第1、蘋果第2、華為第3、小米第4、vivo第5。

據《澎湃新聞》報導，根據IDC資料顯示，在2020年第4季度智慧手機共售出3.859億部，較上年同期增長了4.3%；2020年全年智能手機出貨量為12.9億部，較上年同期下滑了5.9%。

IDC認為，儘管2020年全年相比2019年下降了5.9%，但市場復蘇的進展令人印象深刻，IDC認為進入2021年的勢頭將保持強勁。推動市場復蘇的因素包括原因被抑制的市場需求恢復，供應端在5G設備上的持續推進，積極的促銷活動與折扣力度，以及中低端價位段手機的普及。

分析師認為，廠商們似乎也已為第2次封鎖做好供貨準備，而因為封鎖導致人們在休閒、旅遊和外出就餐等領域的支出減少，消費者在包括智慧手機在內所有智慧設備的支出增加。

至於前5大廠商第4季度排名也有明顯變化，蘋果4季度iPhone12系列成功推動下，以9010萬台的出貨量重返榜首，也創造廠商單季度出貨量的最高記錄，並佔據23.4%的市場份額；三星以7390萬台的出貨量和19.1%的市場份額位列第2名；小米以4330萬台的出貨量和11.2%的市場份額，保持第3；OPPO以3380萬台的出貨量與8.8%的市場份額升到第4位；華為以3230萬台的出貨量和8.4%的市場份額排名第5。

IDC認為，小米和OPPO成功借助華為出貨量下滑的機會，通過積極佈局產品線、專注與管道合作夥伴建立關係，分別獲取了32.0%和10.7%的同比增長。華為則在美國制裁的重壓下，同比大幅下滑42.4%。

IDC全球移動設備專案副總裁Ryan Reith表示，智慧手機市場及供應鏈復蘇令人印象深刻，目前世界上大多數地區正處於某種形式的閉鎖狀態，但智慧手機的銷售已出現反彈，反映智慧手機在生活中的重要性，未來需求將持續增長，市場復蘇亦將加速。

(中時新聞網)