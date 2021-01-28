環保署日前審查高雄輕軌修正路線第4次環境影響差異分析報告，被環評委員認定與現實狀況不符，決議補正後再審。高雄巿議員黃紹庭28日審查輕軌分擔款，除了刪減70萬元，同時附帶決議環差通過前，爭議路段不能動工。

高雄巿長陳其邁去年上任後宣布高雄輕軌復工，但26日環保署環評委員審查修正路線環差報告時對於捷運局將路線北移，以及後續交通影響及運具轉移率，認為與現實狀況不符，最後決議必須補正後再審。

黃紹庭28日審查輕軌高巿府分擔款1億1270萬元時，重炮抨擊捷運局提給評委的報告太過理想，不僅不專業，還用引導式的假民調。現在環差無法通過，議會也不能為這樣的建設背書，要求直接刪減預算。

在民進黨團的折衝下，黃紹庭小刪70萬元，讓預算通過，但附帶決議，C20至C24的爭議路段，必須等環差通過後才能動工，另也要求巿府應作爭議路段替代方案評估及專業民調，以掌握巿民疑慮及需求。

黃紹庭受訪表示，C20至C24就是美術館段，也是陳其邁上任後宣布復工的路段，議會的決議，等於讓爭議不斷的輕軌再度停工。至於刪減70萬，則是因為C17至C20已經完工，因此象徵性刪除預算。

(中時 )